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среда, 22 июля 2020 13:30

Суркис нахально нарушил правила в центре столицы

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Суркис нахально нарушил правила в центре столицы
Игорь Суркис не впервые нарушает правила. Фото УПЛ

Автомобили президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса нарушили Правила дорожного движения в Киеве.

Инцидент произошел на улице Грушевского, возле Европейской площади. Соответствующее видео сняли журналисты "Апострофа".

На принадлежность машин Суркису указывают их номера.

В феврале 2019 года авторы проекта "ОстановиЛося" искали нарушителей правил дорожного движения в Киеве.

В один из моментов два автомобиля - Mercedes Gelandewagen и Toyota Land Cruiser - нарушили ПДД. Активист Сергей Болотников наклеил на лобовое стекло наклейку, что этот водитель нарушает Правила дорожного движения.

В ответ шофер одного из автомобилей начал ругаться ненормативной лексикой в ​​сторону активистов.

Впоследствии оказалось, что Toyota Land Cruiser зарегистрирована на футбольный клуб "Динамо" Киев. А Mercedes Gelandewagen пользуется президент "Динамо" Игорь Суркис. Однако, был ли он в это время в автомобиле, неизвестно.

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Недавно Игорь Суркис признался, что нарушал Правила дорожного движения. Он пообещал, что больше нарушать не будет и обычно не лихачит на дороге.

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