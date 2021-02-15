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понедельник, 15 февраля 2021 11:09

Суркис хотел играть матчи чемпионата Украины в Турции

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Суркис хотел играть матчи чемпионата Украины в Турции
Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что стартовые матчи 2-й части сезона можно было проводить в Турции.

В феврале все украинские клубы УПЛ находились в Турции на сборах. Условия проведения поединков были бы лучшим, чем в заснеженной Украине без зрителей.

"Думаю, проще было бы, если это необходимо для национальной сборной, первые 2 тура чемпионата провести в Турции. Или найти окна и позже провести эти матчи. Мы должны беречь наших футболистов. Игроки сборной, если их ценят, не могут играть на таком поле. Это касается не только "Динамо", но и "Шахтера", "Зари", "Десны" и других клубов. Я не понимаю, для чего проводить чемпионат без зрителей в таких условиях.

Считаю, в будущем нужно очень внимательно смотреть на такие вещи. Потому что прежде всего - мы должны заботиться о наших игроках", - сказал Суркис в интервью "Профутбол Didgital".

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В 14-м туре УПЛ "Динамо" победило "Олимпик" - 3:1, а "Шахтер" не смог одолеть "Колос" - 0:0.

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