Суркис хочет усилить "Динамо" зимой

Игорь Суркис заявил о желании усилить "Динамо" зимой. Фото: из открытых источников

Президент "Динамо" Игорь Суркис после матча 16-го тура УПЛ против "Олимпика" заявил, что у него уже есть наметки по поводу усиления команды во время зимнего трансферного рынка.

"Трансферы зимой? По этому вопросу мы встретимся с главным тренером, обсудим ситуацию. Есть определенные наметки, но повторюсь еще раз, речь будет идти именно об усилении команды, а не приобретение новых футболистов ради количества", - цитирует Игоря Суркиса "Спортарена".

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В следующем матче "Динамо" примет "Зарю 8 декабря на НСК Олимпийском. В данный момент киевляне занимают второе место в УПЛ, уступая" Шахтеру "11 очков.