Суркис хочет очень жесткого противостояния с "Шахтером"

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 10161
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3366
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 855
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6453
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 927
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 792
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 900
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4662
Фото
Все фото
7
11
11
13
13
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Видео
Все видео
Пеле считал Блохина легкоатлетом
Пеле считал Блохина легкоатлетом
Соболь проиграл финал Кубка Бельгии
Соболь проиграл финал Кубка Бельгии
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Определился победитель Кубка Англии
Определился победитель Кубка Англии
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6453
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 684
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1224
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
понедельник, 03 августа 2020 17:39

Суркис хочет очень жесткого противостояния с "Шахтером"

  Комментировать
Суркис хочет очень жесткого противостояния с &quot;Шахтером&quot;
Игорь Суркис эмоционально уволил Михаличенко в 2004 году. Фото ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о периоде работы тренером киевской команды Алексея Михайличенко.

"Я хочу как можно более жесткого противостояния с "Шахтером", чтобы моя команда становилась сильнее, даже проигрывая. Но тогда мы будем "Лугано" обыгрывать. До чего мы докатились – не вышли из группы Лиги Европы, которая была самая слабая.

Это без претензий к Михайличенко. Ни в коем случае. Он взял команду, он ее не готовил. Он мне позвонил зимой, сказал, что, наверное, будет уходить. Я ему сказал: "Как это? Ты же только взял команду, не готовил ее, мы же с тобой договорились".

Что-то не получилось. Может, не нашел контакт. Но Михайличенко – большой профессионал, большой тренер, работал со сборной. Я по-прежнему это говорю. Однако не получилось", – сказал Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис обвинил Блохина в предательстве

Михайличенко возглавил "Динамо" в августе 2019 года, покинул после окончания сезона. Он вернется на должность спортивного директора клуба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суркис хочет очень жесткого противостояния с "Шахтером"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Военные открыли школу в захваченном городе

День арбуза: самый тяжелый рекордсмен в мире

Пилота осудили за приземление на Красной площади

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 42894
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 28891
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 1 Просмотров: 11466
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 10170
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка Просмотров: 7605
Спорт
Михайленко может остаться тренером "Днепра"
Михайленко может остаться тренером "Днепра" Просмотров: 135
Бывший помощник Луческу разнес генерального директора "Шахтера"
Бывший помощник Луческу разнес генерального директора "Шахтера" Просмотров: 603
"Андерлехт" объявил о переходе Михайличенко
"Андерлехт" объявил о переходе Михайличенко Просмотров: 207
Памятник Луческу прячут на базе "Шахтера"
Памятник Луческу прячут на базе "Шахтера" Просмотров: 414
Суркис обвинил Блохина в предательстве
Суркис обвинил Блохина в предательстве Просмотров: 621
Больше всего комментируют
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
2
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
1
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
1
Полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать женщину в поезде
1
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
Голосов: 468
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua