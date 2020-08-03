Суркис хочет очень жесткого противостояния с "Шахтером"

Игорь Суркис эмоционально уволил Михаличенко в 2004 году. Фото ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о периоде работы тренером киевской команды Алексея Михайличенко.

"Я хочу как можно более жесткого противостояния с "Шахтером", чтобы моя команда становилась сильнее, даже проигрывая. Но тогда мы будем "Лугано" обыгрывать. До чего мы докатились – не вышли из группы Лиги Европы, которая была самая слабая.

Это без претензий к Михайличенко. Ни в коем случае. Он взял команду, он ее не готовил. Он мне позвонил зимой, сказал, что, наверное, будет уходить. Я ему сказал: "Как это? Ты же только взял команду, не готовил ее, мы же с тобой договорились".

Что-то не получилось. Может, не нашел контакт. Но Михайличенко – большой профессионал, большой тренер, работал со сборной. Я по-прежнему это говорю. Однако не получилось", – сказал Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис обвинил Блохина в предательстве

Михайличенко возглавил "Динамо" в августе 2019 года, покинул после окончания сезона. Он вернется на должность спортивного директора клуба.