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понедельник, 07 мая 2018 13:57

Суркис давал "Зари" бешеную сумму за отбор очков у "Шахтера"

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Суркис давал &quot;Зари&quot; бешеную сумму за отбор очков у &quot;Шахтера&quot;
Денисов назвал сумму, которой "стимулировали" Зарю. Фото: 1927.kiev.ua

Луганская "Заря" в случае позитвного результата в матче против "Шахтера" могла получить кругленькую сумму. По словам Александра Денисова, киевское "Динамо" предлагало "Заре" 1 млн евро.

Генеральный директор каналов "Футбол 1/2" и ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов поделился информацией о финансовой стимуляции Зари.

"Александр Денисов в эфире программы "Большой футбол" на канале Футбол 1 рассказал, что Заря могла получить миллион долларов за отбор очков у Шахтера. Луганчане минимально уступили "горнякам" (1:2). Кто предлагал эту сумму, не уточняется, - сообщает "Футбол24".

"Заря бы получила миллион долларов за отбор очков у Шахтера, плюс дополнительная сумма лично для Юрия Вернидуба", - сказал Денисов.

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Ранее Денисов анонсировал интересное событие во время финала ЛЧ в Киеве.

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