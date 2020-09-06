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воскресенье, 06 сентября 2020 11:59

Супряга согласился на переход в "Болонью"

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Супряга согласился на переход в &quot;Болонью&quot;
Судьба Супряги решится после квалификации Лиги чемпионов. Фото ФК "Динамо"

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга готов перебраться в итальянскую Серию А, где виды на него имеет середняк прошлого сезона "Болонья".

По информации портала momentidicalcio.com, который ссылается на Corriere dello Sport, Супряга в общении с представителями "Болоньи" высказал положительное мнение относительно потенциального перехода в этот клуб.

Соглашение по переезду Супряги в "Болонью" могло бы уже быть закончено, если бы владелец итальянского клуба Джоуи Сапуто оказался готов удовлетворить финансовые требования босса "Динамо" Игоря Суркиса.

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"Болонья" не готова платить за Супрягу больше 10 миллионов евро, причем приоритетным вариантом видит аренду с обязательством выкупа, в то время как "Динамо" рассчитывало получить за своего таланта минимум 15 миллионов, причем сразу. В прессе даже упоминалась возможная компромиссная сумма сделки - 13 миллионов евро.

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