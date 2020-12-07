Супряга рассказал, где он хочет продолжить карьеру

Форвард киевского "Динамо" 20-летний Владислав Супряга хочет выступать в чемпионате Италии или Испании.
Интерес к футболисту приписывали со стороны итальянской "Болоньи", "Лацио", "Милан", которые заинтересованы в услугах перспективного нападающего.
"Конечно, это моя мечта - поехать в какой топ-клуб, там поиграть, выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Какие страны в приоритете? Италия, Испания", - отметил Супряга в эфире канала "Футбол 1".
Супряга начинал сезон в статусе основного форварда "Динамо", но начал проигрывать место в старте Беньямину Вербичу. Владислав не может забить уже почти 3 месяца.
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Следующий свой матче "Динамо" проведет 8 декабря в рамках ЛЧ. Соперником команды Мирчи Луческу будет "Феернцварош".
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