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понедельник, 07 декабря 2020 09:57

Супряга рассказал, где он хочет продолжить карьеру

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Супряга рассказал, где он хочет продолжить карьеру
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" 20-летний Владислав Супряга хочет выступать в чемпионате Италии или Испании.

Интерес к футболисту приписывали со стороны итальянской "Болоньи", "Лацио", "Милан", которые заинтересованы в услугах перспективного нападающего.

"Конечно, это моя мечта - поехать в какой топ-клуб, там поиграть, выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Какие страны в приоритете? Италия, Испания", - отметил Супряга в эфире канала "Футбол 1".

Супряга начинал сезон в статусе основного форварда "Динамо", но начал проигрывать место в старте Беньямину Вербичу. Владислав не может забить уже почти 3 месяца.

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Следующий свой матче "Динамо" проведет 8 декабря в рамках ЛЧ. Соперником команды Мирчи Луческу будет "Феернцварош".

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Дата
07
декабря

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