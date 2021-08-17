Супряга не смог перейти в "Сампдорию"

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга не перейдет в итальянскую "Сампдорию".

"Динамо" не смогло договориться с представителем Серии А о деталях трансфера, сообщает TMW.

Клубы разорвали соглашение по аренде украинского футболиста с правом выкупа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу списал защитника "Динамо"

16 августа владелец "Сампдории" Массимо Ферреро провел переговоры с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, но безуспешно.

Новой договоренности между клубами нет.

По сообщению СМИ, "Сампдория" хотела арендовать Супрягу за €1,5 с правом выкупа за €7 млн.

Владислав Супряга перешел в "Динамо" летом 2018 года. Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало трех форвардов - Владислава Кулача, Эрика Рамиреса и Илью Шкурина. "Сампдория" заняла девятое место в серии А в прошлом сезоне.