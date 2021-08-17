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вторник, 17 августа 2021 10:54

Супряга не смог перейти в "Сампдорию"

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Супряга не смог перейти в &quot;Сампдорию&quot;
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга не перейдет в итальянскую "Сампдорию".

"Динамо" не смогло договориться с представителем Серии А о деталях трансфера, сообщает TMW.

Клубы разорвали соглашение по аренде украинского футболиста с правом выкупа.

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16 августа владелец "Сампдории" Массимо Ферреро провел переговоры с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, но безуспешно.

Новой договоренности между клубами нет.

По сообщению СМИ, "Сампдория" хотела арендовать Супрягу за €1,5 с правом выкупа за €7 млн.

Владислав Супряга перешел в "Динамо" летом 2018 года.

Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало трех форвардов - Владислава Кулача, Эрика Рамиреса и Илью Шкурина.

"Сампдория" заняла девятое место в серии А в прошлом сезоне.

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17
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