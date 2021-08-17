Супряга не смог перейти в "Сампдорию"

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга не перейдет в итальянскую "Сампдорию".
"Динамо" не смогло договориться с представителем Серии А о деталях трансфера, сообщает TMW.
Клубы разорвали соглашение по аренде украинского футболиста с правом выкупа.
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16 августа владелец "Сампдории" Массимо Ферреро провел переговоры с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, но безуспешно.
Новой договоренности между клубами нет.
По сообщению СМИ, "Сампдория" хотела арендовать Супрягу за €1,5 с правом выкупа за €7 млн.
Владислав Супряга перешел в "Динамо" летом 2018 года.
Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало трех форвардов - Владислава Кулача, Эрика Рамиреса и Илью Шкурина.
"Сампдория" заняла девятое место в серии А в прошлом сезоне.
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