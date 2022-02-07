Супругой разочаровались после первой игры. "Сампдория" подпишет звездного форварда

Себастьян Джовинко провел 23 матча за сборную Италии. Фото:Iinstagram/sebagiovincoofficial/

Бывший форвард сборной Италии и туринского "Ювентуса" 35-летний Себастья Джовинко станет игроком "Сампдории".

Джовинко уже прибыл в Геную, где стороны согласовали детали контракта. Форвард присоединится к клубу на шесть месяцев, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

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Нападающий с августа 2021 находится без клуба, поэтому "Сампдория" может подписать с ним контракт даже после закрытия трансферного окна.

"Сампдория" столкнулась с проблемой форварда после матча с "Сассуоло". В этом матче травму получил нападающий Маноло Габбьядини.

Джовинко станет конкурентом для Владислава Супряги. Украинский нападающий стал игроком "Самп" 2 февраля.

Форвард молодежной сборной Украины Владислав Супряга дебютировал в итальянской Серии А в матче против "Сассуоло". Украинский нападающий вышел в первом тайме на замену, но был заменен в начале второй половины игры. "Сампдория" арендовала футболиста у "Динамо" до конца сезона по праву выкупа контракта.