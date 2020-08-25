Суперкубок "Шахтер" – "Динамо" – 1:3 (Второй тайм)

В прошлом году "Динамо" выиграло Суперкубок, но проиграло "Шахтеру" в чемпионате. Фото ФК "Динамо"

Добрый вечер!

Вот и пришло время первой интриги нынешнего футбольного сезона. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сойдется в матче за Суперкубок с обладателем Кубка киевским "Динамо". И впервые в истории Мирча Луческу будет противостоять донецкому "Шахтеру"!

Самая популярная футбольная шутка сегодня: Мирча Луческу заходит после поражения киевлян в раздевалку и говорит: "Это я создал команду, которой вы сегодня проиграли"!

Шутки шутками, но большинство специалистов отдают предпочтение именно команде, которую сейчас возглавляет Луиш Каштру. Она более классная, более сыгранная, имеет игроков с более высоким индивидуальным мастерством. Надежда киевлян - на эмоциональный подъем, который почувствовали футболисты после смены тренера.

Как оно будет - увидим уже через несколько часов.

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Тем временем стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик – Тайсон, Тете, Мораес

Запасные: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко

"Динамо": Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Де Пена, Буяльский, Родригеш – Супряга

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Вивчаренко, Забарный, Дуэлунд

Сегодня наш эксперт Виктор Грачев предсказал появление в старте "Шахтера" Бондаря и Тете. Как видим - не ошибся. И среди десятков других интриг намечается еще одна - Супряга играет в нападении, Бондарь – в защите.

Команды выходят на поле.

Лучшие игроки прошлого сезона получают свои награды.

Игра началась!

1 мин. Пенальти требовал "Шахтер" уже на первой минуте. Однако в руку Сидорчуку мяч попал от его же бедра. Это не пенальти.

4 мин. Мораес отдал на Патрика, но удар Алана заблокировали защитники. Угловой.

6 мин. Полное преимущество "Шахтера" в первые минуты. Гол назревает.

9 мин. Попытка выбежать киевлян в контратаку завершилась тем, что Луческу накричал на Караваева.

12 мин. "Динамо" перешло к позиционным атакам. Быстро сменилась власть в матче!

13 мин. Бондарь нарушил правила на Супряге. Разве Валерию впервые?

16 мин. Супряга получил мяч на ход от Сироты, но неуклюже отпустил его в руки Пятова.

19 мин. Додо бил со средней дистанции, но Бущан вместе с защитниками выбили мяч подальше.

21 мин. ГОЛ!!!! "Динамо" открывает счет! Родригеш пасом вывел на подачу Сидорчука, тот навесил на вратарскую, а Де Пена головой поразил ближнюю девятку - 0:1.

24 мин. В Киеве на зависть половине Украины все больше пускается дождь!

26 мин. Родригеш неплохо выводил на удар Де Пену, но уругваец не сумел обработать мяч.

29 мин. "Шахтер" с мячом, но без голевых моментов. Свирепствует Каштру на тренерской скамье.

32 мин. ГОЛ !!! Шедевр от Родригеша !!! Молниеносная атака киевлян и Родригеш элегантно перебросил Пятова. Вот это сюрприз! - 0:2!

35 мин. Родригеш разрывает фланг на пару с Тимчиком. Угловой заработали ребята.

37 мин. ГОЛ !! Мораес! Четверо киевлян побежали не пускать Додо в штрафную, а тот выполнил подачу точно на голову Мораесу - 1: 2! "Шахтер" возвращается в игру!

41 мин. Перекладина! Тете бил лихо словно подтверждал название знаменитого пистолета!

45 мин. Арбитр дважды не замечал нарушений со стороны игроков "Шахтера". В первом случае это завершилось голом Мораес. Некрасиво получилось.

Перерыв подкрался незаметно.

46 мин. Замена у горняков. Марлос вышел вместо Маркоса Антонио.

48 мин. Второй тайм начался с неистовых атак "Шахтера".

50 мин. Шапаренко заработал желтую карточку. Сбил Степаненко.

53 мин. Повторяет начало первого тайма "Шахтер". Зажали динамовцев дончане.

56 мин. Бущан едва не привез себе гол. Отдал сопернику и Тете едва не сравнял счет.

59 мин. Де Пена сбил Тете и получил предупреждение.

61 мин. Вместо Супряги выходит Соль, а вместо Тете - Манор Соломон.

64 мин. Соломон опасно простреливал, а защитник Матвиенко (!!) не попал головой в ворота.

66 мин. Киевляне минут 15 не могут выйти из собственной половины поля. Тимчик и Родригеш после блестящего первого тайма проигрывают Тайсону и Матвиенко.

70 мин. Еще одна замена. Коноплянка выходит вместо Бондаря.

73 мин. Каштру написал записку Тайсону. "Я вам пишу. Чего же боле?"

74 мин. Вместо Де Пены вышел Андриевский.

77 мин. Соломон прорвался по правому флангу и опасно прострелил. Никто не откликнулся.

78 мин. Атаки "Шахтера" стали похожими на заезженную пластинку. Исчезает острота.

82 мин. Замена у киевлян. Леднев вместо Буяльского.

81 мин. Первая атака киевлян во втором тайме. Андриевский заработал угловой.

83 мин. ГОЛ!! Андриевский после подачи с правого фланга как рукой набросил мяч на голову Соля и тот забивает - 1:3!

86 мин. Прическа у Тайсона все такая же кудрявая хоть весь матч идет дождь! Еще большее чудо чем победа "Динамо"!

88 мин. Три удара у динамовцев в створ ворот и три гола!

89 мин. Фернандо не попадает в ворота с трех метров!

90 мин. Коноплянка бил в ворота, но кто-то из нападающих горняков вынес его с линии ворот!

5 мин добавил арбитр.

90+4 мин. "Динамо" снова выбралось в контратаку.

Все, свисток. "Динамо" победило "Шахтер" разницей в два мяча. Кто бы мог подумать?