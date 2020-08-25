Суперкубок "Шахтер" – "Динамо" – 0:1 (Первый тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 459
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
1 Просмотров: 702
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 261
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 270
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1854
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 522
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 108
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
4 Просмотров: 2619
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Фото
Все фото
9
12
13
11
13
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Видео
Все видео
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
Как "Бавария" сломила сопротивление ПСЖ
Как "Бавария" сломила сопротивление ПСЖ
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 270
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 522
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 4473
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3150
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6669
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 936
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 20:01

Суперкубок "Шахтер" – "Динамо" – 0:1 (Первый тайм)

  Комментировать
Суперкубок &quot;Шахтер&quot; – &quot;Динамо&quot; – 0:1 (Первый тайм)
В прошлом году "Динамо" выиграло Суперкубок, но проиграло "Шахтеру" в чемпионате. Фото ФК "Динамо"

Добрый вечер!

Вот и пришло время первой интриги нынешнего футбольного сезона. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сойдется в матче за Суперкубок с обладателем Кубка киевским "Динамо". И впервые в истории Мирча Луческу будет противостоять донецкому "Шахтеру"!

Самая популярная футбольная шутка сегодня: Мирча Луческу заходит после поражения киевлян в раздевалку и говорит: "Это я создал команду, которой вы сегодня проиграли"!

Шутки шутками, но большинство специалистов отдают предпочтение именно команде, которую сейчас возглавляет Луиш Каштру. Она более классная, более сыгранная, имеет игроков с более высоким индивидуальным мастерством. Надежда киевлян - на эмоциональный подъем, который почувствовали футболисты после смены тренера.

Как оно будет - увидим уже через несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче

Тем временем стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик – Тайсон, Тете, Мораес

Запасные: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко

"Динамо": Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Де Пена, Буяльский, Родригеш – Супряга

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Вивчаренко, Забарный, Дуэлунд

Сегодня наш эксперт Виктор Грачев предсказал появление в старте "Шахтера" Бондаря и Тете. Как видим - не ошибся. И среди десятков других интриг намечается еще одна - Супряга играет в нападении, Бондарь – в защите.

Команды выходят на поле.

Лучшие игроки прошлого сезона получают свои награды.

Игра началась!

1 мин. Пенальти требовал "Шахтер" уже на первой минуте. Однако в руку Сидорчуку мяч попал от его же бедра. Это не пенальти.

4 мин. Мораес отдал на Патрика, но удар Алана заблокировали защитники. Угловой.

6 мин. Полное преимущество "Шахтера" в первые минуты. Гол назревает.

9 мин. Попытка выбежать киевлян в контратаку завершилась тем, что Луческу накричал на Караваева.

12 мин. "Динамо" перешло к позиционным атакам. Быстро сменилась власть в матче!

13 мин. Бондарь нарушил правила на Супряге. Разве Валерию впервые?

16 мин. Супряга получил мяч на ход от Сироты, но неуклюже отпустил его в руки Пятова.

19 мин. Додо бил со средней дистанции, но Бущан вместе с защитниками выбили мяч подальше.

21 мин. ГОЛ!!!! "Динамо" открывает счет! Родригеш пасом вывел на подачу Сидорчука, тот навесил на вратарскую, а Де Пена головой поразил ближнюю девятку - 0:1.

24 мин. В Киеве на зависть всей Украине все больше пускается дождь!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суперкубок "Шахтер" – "Динамо" – 0:1 (Первый тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 10620
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 10197
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 8433
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 8208
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 7866
Спорт
"Манчестер Сити" изучает возможность трансфера Месси
"Манчестер Сити" изучает возможность трансфера Месси Просмотров: 153
"Динамо" представило третий комплект формы
"Динамо" представило третий комплект формы Просмотров: 189
Малиновский подорожал на € 10 млн
Малиновский подорожал на € 10 млн Просмотров: 441
ПСЖ хочет уволить Тухеля
ПСЖ хочет уволить Тухеля Просмотров: 396
"Шахтер" обыграет "Динамо" - 3:1 - Грачев
"Шахтер" обыграет "Динамо" - 3:1 - Грачев
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
4
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
3
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
2
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
Голосов: 915
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua