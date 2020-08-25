Суперкубок "Шахтер" – "Динамо" – 0:1 (Первый тайм)

В прошлом году "Динамо" выиграло Суперкубок, но проиграло "Шахтеру" в чемпионате. Фото ФК "Динамо"

Добрый вечер!

Вот и пришло время первой интриги нынешнего футбольного сезона. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сойдется в матче за Суперкубок с обладателем Кубка киевским "Динамо". И впервые в истории Мирча Луческу будет противостоять донецкому "Шахтеру"!

Самая популярная футбольная шутка сегодня: Мирча Луческу заходит после поражения киевлян в раздевалку и говорит: "Это я создал команду, которой вы сегодня проиграли"!

Шутки шутками, но большинство специалистов отдают предпочтение именно команде, которую сейчас возглавляет Луиш Каштру. Она более классная, более сыгранная, имеет игроков с более высоким индивидуальным мастерством. Надежда киевлян - на эмоциональный подъем, который почувствовали футболисты после смены тренера.

Как оно будет - увидим уже через несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче

Тем временем стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик – Тайсон, Тете, Мораес

Запасные: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко

"Динамо": Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Де Пена, Буяльский, Родригеш – Супряга

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Вивчаренко, Забарный, Дуэлунд

Сегодня наш эксперт Виктор Грачев предсказал появление в старте "Шахтера" Бондаря и Тете. Как видим - не ошибся. И среди десятков других интриг намечается еще одна - Супряга играет в нападении, Бондарь – в защите.

Команды выходят на поле.

Лучшие игроки прошлого сезона получают свои награды.

Игра началась!

1 мин. Пенальти требовал "Шахтер" уже на первой минуте. Однако в руку Сидорчуку мяч попал от его же бедра. Это не пенальти.

4 мин. Мораес отдал на Патрика, но удар Алана заблокировали защитники. Угловой.

6 мин. Полное преимущество "Шахтера" в первые минуты. Гол назревает.

9 мин. Попытка выбежать киевлян в контратаку завершилась тем, что Луческу накричал на Караваева.

12 мин. "Динамо" перешло к позиционным атакам. Быстро сменилась власть в матче!

13 мин. Бондарь нарушил правила на Супряге. Разве Валерию впервые?

16 мин. Супряга получил мяч на ход от Сироты, но неуклюже отпустил его в руки Пятова.

19 мин. Додо бил со средней дистанции, но Бущан вместе с защитниками выбили мяч подальше.

21 мин. ГОЛ!!!! "Динамо" открывает счет! Родригеш пасом вывел на подачу Сидорчука, тот навесил на вратарскую, а Де Пена головой поразил ближнюю девятку - 0:1.

24 мин. В Киеве на зависть всей Украине все больше пускается дождь!