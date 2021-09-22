Суперкубок. "Динамо" – "Шахтер" – 0:1 (Перерыв)

Динамовец Виктор цыганков считается самым дорогим игроком в составах обеих команд. Фото: "Динамо"

Добрый вечер!

Сегодня наконец с почти двухмесячным опозданием будет разыграно один из трех футбольных трофеев Украины - Суперкубок. "Динамо" сыграет с "Шахтером".

Киевляне в прошлом году выиграли все трофеи в Украине. "Шахтер" остался ни с чем. Горняки поменяли тренера, чтобы исправить ситуацию. Однако после 8 туров нового первенства снова видят спину "Динамо".

Нестабильность в "Шахтере" подчеркивает недавнее поражение от молдавского "Шерифа" в Лиге чемпионов. Однако все может измениться, если горняки в ярком стиле смогут переиграть киевлян. Удастся ли им это - узнаем через 2 часа.

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Стали известны составы, в которых команды начнут матч.

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Марлон, Матвиенко, Додо – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрик, Педриньо – Траоре.

Запасные: Шевченко, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Сикан.

"Динамо": Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кенджера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Супряга.

Запасные: Бущан, Шабанов, Тымчик, Караваев, Вербич, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо.

Матч начался!

3 мин. "Шахтер" две минуты катал мяч в центре поля, но особых дивидендов не снискал.

5 мин. Исмаили шипом рассек голову своему партнеру Матвиенко. Неизвестно продолжит матч Николай.

8 мин. Марлос хотел разогнаться правым флангом, но Миколенко и Шапаренко съели его.

9 мин. Бойко чуть не наварил перед собственными воротами, но пронесло киевлян.

12 мин. Супряга !! Обыграл соперника на фланге и пробил в ближнюю штангу и попал в штангу. Цыганков не успел добить!

14 мин. Классную комбинацию разыграли динамовцы. Кенджера прошел по флангу, отдал под удар Буяльскому, тот бил под перекладину, но Пятов потянул.

16 мин. А Матвиенко таки вернулся на поле с забинтованной головой.

20 мин. Очевидно ошибочными были прогнозы относительно осторожной игры команд. Атакой на атаку отвечают соперники.

24 мин. Сидорчук неудачной передачей вперед просто отдает мяч сопернику.

26 мин. Марлос и Траоре разыграли быструю комбинацию и лишь в последний момент Забарный выбил мяч из-под ног у бразильского украинца.

29 мин. "Шахтер" постепенно перехватил инициативу. Больше с мячом дончане.

31 мин. ГОЛ! "Шахтер" открывает счет. Додо раскрутил на фланге Миколенко и отдал на Траоре. Тот головой в дальний угол открывает счет.

35 мин. Киевляне попытались быстро ответить, но ничего серьезного не создали.

36 мин. Сидорчук грубо сбивает Алана Патрика в центре поля. Без предупреждения пока.

39 мин. А вот Патрик получил предупреждение. Пихнул ни за что Де Пену.

42 мин. Странно. За первое же нарушение арбитр выписывает предупреждения Буяльскому.

44 мин. Де Пена сбивает Педриньйо и получает вторую командную желтую карточку. Перспективный штрафной у "Шахтера".

45 мин. Марлос пробил неточно.

Все, перерыв.