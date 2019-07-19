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пятница, 19 июля 2019 20:11

Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"

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Супергол в исполнении будущего соперника &quot;Зари&quot;
Виктор Скрипник есть чем заниматься накануне матчей против представителя Черногории

"Заря" сыграет в квалификации Лиги Европы против черногорской "Будочност"

В предыдущем раунде квалификации будущий соперник команды Виктора Скрипника отличился эффективным голом в ворота эстонской "Нарвы"

Правый защитник черногорского клуба "Будучност" Милош Вучич эффектно открыл счет в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против эстонской "Нарвы".

На второй минуте 23-летний футболист в одно касание с полулета пробил с линии штрафной, вратарь эстонского клуба не успел среагировать.

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"Заря" сыграет первый матч в квалификации Лиги Европы против "Будочност" 25 июля в 21 45 по киевскому времени. Матч состоится в Черногории.

https://sport.ua
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июля

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