Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"

"Заря" сыграет в квалификации Лиги Европы против черногорской "Будочност"
В предыдущем раунде квалификации будущий соперник команды Виктора Скрипника отличился эффективным голом в ворота эстонской "Нарвы"
Правый защитник черногорского клуба "Будучност" Милош Вучич эффектно открыл счет в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против эстонской "Нарвы".
На второй минуте 23-летний футболист в одно касание с полулета пробил с линии штрафной, вратарь эстонского клуба не успел среагировать.
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"Заря" сыграет первый матч в квалификации Лиги Европы против "Будочност" 25 июля в 21 45 по киевскому времени. Матч состоится в Черногории.
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