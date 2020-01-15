Суперфан Парамон пришел в себя в киевской больнице

Парамон имеет 52 года болельщицкого стажа

64-летний Сергей Заборовский, которого в футбольных кругах как Суперфан Парамона, пришел в себя в реанимации четвертой киевской больнице.

Об этом сообщает известный журналист и болельщик Александр Геенко.

"Парамон пришел в себя в реанимации после инсульта: открыл глаза, реагирует на слова, но еще не говорит, подключены искусственное дыхание", - написал Геенко.

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Сергей Заборовский болеет за "Динамо" с 1967 года. Ранее в клубе его уважали и брали в зарубежные поездки. Все закончилось в 2011 году, когда Парамон попытался дать пинка судье матча "Динамо" - "Брага".