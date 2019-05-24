Сумасшедшее празднование чемпионства "Баварии"

Роббен не жалел пива ни для кого.

"Бавария" на своем поле в последнем туре разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:1 и официально выиграла немецкий чемпионат.

Во втором тайме по голу за мюнхенцев провели Франк Рибери и Арьен Роббен, которые в этом году покидают "Баварию".

После матча "Бавария" была награждена и футболисты "приняли" традиционный для Германии пивной душ.

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Мюнхенская "Бавария" в седьмой раз подряд и 29-й раз в своей истории выиграла немецкую Бундеслигу.