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пятница, 24 мая 2019 20:11

Сумасшедшее празднование чемпионства "Баварии"

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Сумасшедшее празднование чемпионства &quot;Баварии&quot;
Роббен не жалел пива ни для кого.

"Бавария" на своем поле в последнем туре разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:1 и официально выиграла немецкий чемпионат.

Во втором тайме по голу за мюнхенцев провели Франк Рибери и Арьен Роббен, которые в этом году покидают "Баварию".

После матча "Бавария" была награждена и футболисты "приняли" традиционный для Германии пивной душ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" попрощалась с Рибери и Роббеном

Мюнхенская "Бавария" в седьмой раз подряд и 29-й раз в своей истории выиграла немецкую Бундеслигу.

https://24tv.ua
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