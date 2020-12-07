Шумахер выиграл Формулу-2

Мик Шумахер продолжил дело своего отца. Фото: Reuters

Немецкий гонщик 21-летний Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2.

Сын легендарного Михаэля Шумахера завоевал титул в составе команды Prema Racing, сообщает Sportarena.com

В последней гонке сезона в Бахрейне Шумахер-младший финишировал лишь 18-м. Главный конкурент Мика Каллум Айлотт не воспользовался осечкой немца, завершив гонку 10-м.

В следующем сезоне Мик будет выступать в Формуле-1 за американскую команду Хаас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болид разорвался на 2 части и загорелся: ужасная авария в Формуле-1

Мик Шумахер выступал в Формуле-2 с 2019 года. В 2018-м немецкий пилот стал чемпионом европейской Формулы-3.