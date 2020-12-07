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понедельник, 07 декабря 2020 10:27

Шумахер выиграл Формулу-2

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Шумахер выиграл Формулу-2
Мик Шумахер продолжил дело своего отца. Фото: Reuters

Немецкий гонщик 21-летний Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2.

Сын легендарного Михаэля Шумахера завоевал титул в составе команды Prema Racing, сообщает Sportarena.com

В последней гонке сезона в Бахрейне Шумахер-младший финишировал лишь 18-м. Главный конкурент Мика Каллум Айлотт не воспользовался осечкой немца, завершив гонку 10-м.

В следующем сезоне Мик будет выступать в Формуле-1 за американскую команду Хаас.

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Мик Шумахер выступал в Формуле-2 с 2019 года. В 2018-м немецкий пилот стал чемпионом европейской Формулы-3.

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Дата
07
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