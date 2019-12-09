Суарес забил фантастический гол за "Барселону"

Луис Суарес забил в текущем сезоне за "Барселону" 8 мячей. Фото: рейтер

В матче 16-го тура чемпионата Испании Барселона дома обыграла "Мальорку" со счетом 5: 2.

Каталонцы вышли вперед на 7-й минуте матча. Антуан Гризманн реализовал выход один на один с голкипером "Мальорки". В середине первого тайма Лионель Месси удвоил преимущество "Барселоны".

На 35-й минуте Анте Будимир сократил отставание "Мальорки2. До перерыва" Барселона "отметилась еще дважды усилиями Месси и Луиса Суареса. Уругваец забил невероятным ударом пяткой.

В середине второго тайма Будимир забил второй гол в матче. В концовке поединка Месси оформил хет-трик, установив окончательный счет встречи, пишет "Спортарена"

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"Барселона" набрала 34 очка и вернула лидерство в Ла Лиге. Каталонцы опережают "Реал" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. В следующем туре "Барселона" 14 декабря на выезде сыграет против "Реала Сосьедад".