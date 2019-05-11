"Штутгарт" подписал аргентинца украинского происхождения

Отец игрока тоже играл в Германии

Аргентинский нападающий украинского происхождения Матео Климович стал игроком немецкого "Штутгарта". Об этом сообщил prosportua.com.

Игрок переехал в Германию из аргентинского "Индепендьенте". Контракт подписали на 5 лет, а сумма трансфера — 1,5 млн евро.

Футболист является сыном аргентинского нападающего польско-украинского происхождения Диего Климовича. Он выступал за "Штутгарт" и дортмундскую "Боруссию".

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В текущем сезоне немецкой Бундеслиги "Штутгарт" занимает 16-е место и будет принимать участие в переходных матчах.