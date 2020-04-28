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вторник, 28 апреля 2020 18:37

Страстный болельщик киевского "Динамо" отпраздновал 50-летие

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Страстный болельщик киевского &quot;Динамо&quot; отпраздновал 50-летие
Андрей Шахов не изменяет киевском "ДинамоАндрей Шахов болеет за киевское "Динамо" с пятилетнего возраста Фото: Фейсбук Андрея Шахова

28 апреля футбольному журналисту Андрею Шахову исполнилось 50 лет.

Он автор и заместитель редактора журнала "Футбол", где работает с 1998 года. Позже стал комментировать футбол на телеканалах "Спорт 1" и "Спорт 2". Сначала работал на матчах немецкой Бундеслиги, а затем стал "делать" Португалию.

Страстный болельщик киевского "Динамо". Коренной киевлянин - впервые увидел игру команды в 1975-м. Неудачи команды принимает настолько близко, что не боится вступать в спор с тренерами команды, которых боготворил как игроков. Идет речь об Олеге Блохине и Александре Хацкевиче.

Может смотреть футбол непрерывно. Один из самых глубоких аналитиков украинской футбольной журналистики. Любимый зарубежный клуб - испанский "Реал". Симпатизирует также немецкому "Кельну". Большой поклонник НХЛ, где поддерживает "Питтсбург Пингвинз".

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Андрей Шахов женат, имеет сына и дочь.

gazeta.ua
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Дата
28
апреля

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