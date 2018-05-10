Степаненко ответил на слова Гармаша о "гнилом человеке"

Степаненко прокомментировал слова партнера по сборной Украины. Фото: ФК "Шахтер"

После финала Кубка Украины, в котором "Динамо" уступило "Шахтеру" (0:2), игрок киевлян Денис Гармаш резко высказался в адрес опорного полузащитника донетчан Тараса Степаненко, назвав того "гнилым человеком".

Степаненко так прокомментировал слова Гармаша:

"Шахтер" одержал уверенную победу над "Динамо" в финале Кубка. Проигрывать никто не любит, поэтому слова Гармаша - это эмоции. Слова неприятны, но я не держу на него зла, буду выше этого. Нужно уметь прощать, также, как нужно уметь проигрывать", - рассказал Степаненко в комментарии Football.ua.

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В финальном матче на "Днепр-Арене" "Шахтер" в 12-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Украины.