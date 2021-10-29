Степаненко определился со своим будущим

Полузащитник сборной Украины 32-летний Тарас Степаненко продолжит выступления в "Шахтере".

Опорник подписал новое соглашение с донецким клубом до лета 2024 года, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Степаненко – ведущий игрок "Шахтера". Играет в основном составе команды с 2013 года. С приходом на тренерский пост Роберто Де Дзерби не всегда попадает в основной состав команды.

Тарас Степаненко является воспитанником "Металлурга" Запорожья". За "Шахтер" выступает с 2010 года.

Степаненко провел за "горняков "352 официальных матча. Вместе с командой хавбек завоевал 22 трофея – восемь чемпионств, семь Кубков и семь Суперкубков Украины.

30 октября "Шахтер" проведет матч чемпионата Украины против "Десны". Отчет об игре читайте на нашем сайте.