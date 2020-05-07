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четверг, 07 мая 2020 13:58

"Ставили кого угодно, только не меня": талант "Динамо" считает, что ему не дают шансов

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&quot;Ставили кого угодно, только не меня&quot;: талант &quot;Динамо&quot; считает, что ему не дают шансов
Георгий Цитаишвили - один из самых больших талантов "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Вингер "Динамо" 19-летний Георгий Цитаишвили считает, что ему не дают шанса проявить себя в киевском клубе.

У полузащитника пока нет стабильного места в составе "Динамо". Алексей Михайличенко не особо доверяет игроку.

"Ни до, ни после Кубка мира много не сыграл. Через тот гол в финале я, как минимум, заслуживал шанс в "Динамо". Нормальный шанс, а не 8 минут "Колос". Мне говорят, что я замена Виктору Цыганкову, что меня готовят. Но мне это говорили с 16 лет.

Когда готовили Андрея Ярмоленко, он сыграл матчей 20-22 перед тем, как стать основным. А я сколько сыграл? У меня за 2 года 200 минут в первой команде. Когда тебе дают 20 матчей, а ты себя не показал - тогда вопросов нет. Если увижу, что у меня не получается - я сам уйду. Но мне этого не давали, чтобы я сам ушел. Я постоянно в ожидании, что мне вот-вот дадут шанс.

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Ни на кого не обижаюсь, но у всех есть свое время. Михайличенко начал в 23 и стал топом. Обо мне говорили уже в 19. Жду 2 года. Многие говорят, что я достоин шанса, уже готов играть. У Виктора Цыганкова была травма, я не попал в заявку 18 человек. Ставили Александра Караваева, Виталия Буяльского, кого угодно, но только не меня. Ставили людей на неродной позицию. Сидел на замене, выпустили Йосипа Пиварича, когда я один полузащитник на замене. В следующем матче - Александра Андриевского. Возникает много вопросов, но я не могу их поставить", - сказал Цитаишвили в программе "Бомбардир".

Георгий Цитаишвили в системе киевского "Динамо" с 11 лет. За основную команду дебютировал в 17. В текущем сезоне сыграл только в 3 матчах.

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