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пятница, 05 октября 2018 20:11

Стартует чемпионат Украины по баскетболу

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Стартует чемпионат Украины по баскетболу
"Черкасские Мавпы" попытаются защитить титул чемпиона страны. Фото: Днепр Час

В пятницу, 5 октября, начинается новый сезон украинской баскетбольной Суперлиги. Стартовый поединок сыграют в Запорожье, где местный одноименный клуб сразится против МБК "Николаев".

Участвовать в чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд Дивизиона А сезона-2018/19 (Суперлига) получили право 8 клубов. Принималась во внимание инфраструктура и финансовое состояние клубов.

Состав участников мужской Суперлиги по баскетболу сезона-2018/19:

БК "Динамо Одесса"
БК "Днепр"
БК "Запорожье"
БК "Киевбаскет"
МБК "Николаев"
БК "Авантаж-Политехник"
БК "Химик"
БК "Черкасские Мавпы"

Не будет участвовать в Суперлиге "Будивельнык" - Федерация баскетбола Украины отклонила заявку киевлян на участие в Дивизионе А чемпионата Украины сезона-2018/19. Об этом сообщается на сайте Федерации.

Киевский клуб обратился в Федерацию баскетбола с намерением участвовать в Суперлиге, но организация отклонила заявку, ссылаясь на финансовый задолженность перед игроками.

"Из-за больших долгов клуба, которые погашают, и, как следствие, применены многочисленные санкции со стороны ФИБА, существует большой риск применения в клуб серьезных - финансовых санкций и штрафов к ФБУ, как члену ФИБА.

Учитывая вышесказанное, с целью недопущения углубления финансового кризиса БК "Будивельнык" и применения санкций к ФБУ со стороны ФИБА, ФБУ отклоняет заявку клуба и не включает БК "Будивельнык" в состав участников 28 Чемпионата Украины по баскетболу до решения клубом вопросов погашения существующей задолженности перед игроками", - говорится в письме.

Также не примут участие в новом чемпионате одесская БИПА и ужгородская "Говерла", которая не получила лицензию для участия в Суперлиге.

Действующими чемпионами Украины являются "Черкасские Мавпы", которые в прошлом сезоне в финальной серии одолели "Днепр". "Мавпы" победили во всех играх плей-офф, в том числе обыграли Днепр со счетом 3:0. По итогам сезона "Черкасские Мавпы" впервые в истории выиграли чемпионат Украины и добыли свои дебютные медали Суперлиги.

По итогам традиционного ежегодного опроса украинец Святослав Михайлюк стал вторым в списке главных находок драфта-2018

Из последних достижений украинского баскетбола выделяется победа нашей сборной в квалификации Кубка мира-2019 над второй командой мирового рейтинга - Испанией. Первый матч второго этапа прошел при заполненных трибунах киевского Дворца спорта и завершился со счетом 76:65. Одним из героев поединка с испанцами стал украинский свингмен "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк. По итогам традиционного ежегодного опроса украинец, выбранный под 47-м номером во втором раунд драфта, стал вторым в списке главных находок драфта-2018 и получил 13% голосов. Лучше Михайлюка оказался лишь 11-й пик драфта - разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Шей Гилджеус-Александр, получивший 27% голосов.

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Накануне старта чемпионата БК "Запорожье" подписал контракт с американским защитником Маликом Трентом, который заменит в составе украинского клуба травмированного Джахада Томаса.

Gazeta.ua
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05
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