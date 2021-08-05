Старикова остановилась в шаге от медали Олимпиады в соревнованиях по велотреку

Елена Старикова была близка к "бронзе". Фото: Іnstagram Елены стариков.

Украинские спортсменки не смогли одержать медали на Олимпиаде в соревнованиях с велотрека.

В финальном заезде 25-летняя Елена Старикова пришла к финишу четвертой, а 33-летняя Любовь Басова - шестой.

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Победу одержала представительница Нидерландов Шана Браспеннинкс.

"Серебро" в австралийки Элис Эндрюс, а "бронзу" завоевала представительница Канады Лоран Дженест.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представлять 157 спортсменов - это наименьшая Количество учасников от Украины на летних Играх в час независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. На Играх в Токио сборная Украины завоевала 12 медалей - одну золотую, две серебряных и девять бронзовых награды.