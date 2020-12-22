Стало известно, за сколько "Шахтер" готов отпустить Тайсона

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" готов отпустить своего лидера 32-летнего Тайсона за €800 тыс.

Донецкий клуб требует от "Интернасионал" именно такую ​​сумму за досрочное расторжение контракта, сообщает Internacional TimeLine.

Контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021-го. Бразилец неоднократно заявлял о желании перейти в "Интернасионал", где начал профессиональную карьеру.

Transfermarkt оценивает футболиста в €8 млн. Тайсон выступает в Украине с 2010 года. Сначала выступал за "Металлист", а 2013-го перешел в "Шахтер".

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В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 14 матчей, в которых забил 2 мяча.