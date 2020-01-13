Стало известно, за сколько можно сфотографироваться с чемпионским поясом Владимира Кличко

Каждый фанат может сфотографироваться с чемпионским поясом Владимира Кличко, заплатив 150 долларов. Фото: из открытых источников

Сфотографироваться с чемпионским поясом Владимира Кличко можно за 150 долларов.

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Среди эксклюзивных предложений – возможность сфотографироваться с оригинальным чемпионским поясом Владимира Кличко. За это удовольствие нужно будет заплатить гривневый эквивалент 150 долларов, после чего приехать для проведения фотосессии в музей Кличко, который находится на территории НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Все вырученные средства пойдут на развитие музея Кличко. Музей Кличко – социальный проект. Был открыт 1 июня 2014 года. В рамках экскурсии посетителям демонстрируется 30-минутное уникальное мотивационное мультимедийное шоу "История одной мечты" про двух братьев, мечтавших стать чемпионами и что в итоге из этого вышло. Также в музее представлены более 100 эксклюзивных трофеев от Виталия и Владимира, включая оригиналы их чемпионских поясов. За время работы музея здесь побывали более 200 тысяч посетителей, 70 процентов из которых дети и школьники.