Стало известно, за сколько "Динамо" готово продать Де Пену

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" готово продать полузащитника 29-летнего Карлоса Де Пену за €3 млн.

Динамовцы отпустят уругвайца во время летнего трансферного окна, если будут иметь достойное предложение, сообщил журналист Александр Денисов в эфире "Денисов Time".

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Зимой в услугах Де Пены были заинтересованы клубы из МЛС. "Даллас" пробовал подписать уругвайца, но не смог договориться с "Динамо" по цене.

Контракт Карлоса с киевлянами действует до декабря 2021-го. Летом он может подписывать предварительное соглашение с любым клубом и покинуть Украину на правах свободного агента в конце года.

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с начала 2019 года. С приходом Мирчи Луческу стал ведущим игроком команды. Контракт Карлоса с киевлянами действует до конца 2021-го. Летом футболист может подписывать предварительный контракт с любым клубом. В текущем сезоне "Динамо" выиграло чемпионат впервые за пять лет и вышло в финал Кубка Украины, где сыграет против "Зари".