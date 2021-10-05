Стало известно, возглавит ли Шевченко "Селтик"

Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко не возглавит шотландский "Селтик".

Украинский наставник не ведет переговоров с британским клубом.

"На сегодняшний момент никакие переговоры не ведутся. Никто не предлагал Шевченко возглавить "Селтик".

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Там есть тренер, который пользуется доверием владельца клуба. И я думаю, что у него еще будут шансы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. Но я могу вас заверить, что никаких переговоров между "Селтиком" и Шевченко сейчас нет", - сказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE" на FootballHub.

Андрей Шевченко находится без работы с 1 августа 2021 года. Перед этим он пять лет тренировал сборную Украины.

Национальная команда проведет следующий матч 9 октября в рамках отбора к Кубку мира против Финляндии. Начало игры в 19:00.