Стало известно, в какой клуб хочет перейти Левандовски

Форвард сборной Польши и "Баварии" 32-летний Роберт Левандовски хочет сменить клуб.
Поляк мечтает выступать за мадридский "Реал", сообщает AS.
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Левандовски планирует провести трансфер летом 2022 года. Роберта особенно привлекает популярность и амбиции мадридцев.
Польский нападающий уже дал распоряжение своему агенту Пини Захави, чтобы он придал приоритетность вероятному переезду в столицу Испании.
Контракт Роберта Левандовски с "Баварией" истекает летом 2023-го. В текущем сезоне он поражает результативностью на клубном уровне: 20 матчей, 25 голов и два ассиста.
Основным форвардом "Реала" является нападающий сборной Франции 34-летний Карим Бензема
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