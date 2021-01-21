Стало известно, уволят ли Зидана после позорного поражения в Кубке Испании

Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

Наставник "Реала" Зинедин Зидан продолжит работать на своей должности.

Французский специалист пользуется полным доверием со стороны руководства клуба. Зидану будет дано время на исправление ситуации, сообщает Goal.com.

Кресло под французом зашаталось после позорного вылета из Кубка Испании от представителю 3-го дивизиона "Альякона". Перед этим "сливочные" не смогли выйти в финал Суперкубка Испании, уступив будущему победителю "Атлетику" из Бильбао. В чемпионате Испании "Реал" идет на 2-м месте, уступая мадридскому "Атлетико" 4 очками. "Матрасники" еще имеют 2 игры в запасе.

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23 января "Реал" сыграет в гостях против "Алавеса" в рамках чемпионата Испании. Начало игры - в 22:00.