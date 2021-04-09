Стало известно, смог ли "Шахтер" удержать Тайсона

Один из лидеров "Шахтера" 33-летний Тайсон покинет донецкий клуб и станет свободным агентом.

Портал Transfermarkt обновил профиль хавбека "Шахтера" Тайсона.

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После окончания контракта с "горняками" 1 июля 2021 года бразилец на правах свободного агента перейдет в "Интернасьонал".

Сейчас футболиста перевели в молодежную команду "Шахтера" из-за дисциплинарных санкций. Бразилец не захотел выходить на замену в матче 1/4 Лиги Европы против "Ромы".

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. К тому 3 года защищал цвета "Металлиста".

За 11 сезонов в Украине бразилец 6 раз выигрывал чемпионат и 4 раза Кубок Украины. В активе футболиста 7 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.