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пятница, 11 декабря 2020 11:54

Стало известно, сколько "Заря" заработала в Лиге Европы

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Стало известно, сколько &quot;Заря&quot; заработала в Лиге Европы
Виктор Скрпиник заработал для "Зари" серьезные деньги. Фото: ФК "Заря".

Луганская "Заря" за участие в еврокубках сезона 2020/2021 заработала почти €5 млн.

Команда Виктора Скрипника стартовали в турнире сразу с группового этапа, что гарантированно принесло команде €2,92 млн, пишет segodnya.ua

В группе В "Заря" одержала 2 победы и заработала по €570 тыс. за каждую. За поражения, а их было 4, УЕФА денег не платит.

Также "Зари" положена выплата согласно новому рейтингу, что рассчитан на основе выступлений команды в еврокубках за 10 лет. В этом рейтинге луганчане заняли 40-е место среди 48 участников группового этапа и заработали дополнительно еще €642 тыс.

Суммарный заработок "Зари" в Лиге Европы сезона 2020/2021 составляет €4,7 млн.

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Следующий свой матч "Заря" проведет 13 декабря в рамках УПЛ против "Александрии". Начало игры - в 19:30.

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