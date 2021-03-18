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четверг, 18 марта 2021 17:25

Стало известно, сколько стоит Ярмоленко

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Трансферная стоимость полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" 31-летнего Андрея Ярмоленка составляет €5 млн.

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Англии, сообщает сайт организации.

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Ценник на футболиста "Вест Хэма" Ярмоленко упал за год с €7,5 до €5 млн. Бывший лидер "Динамо" мало играет в АПЛ через постоянные травмы.

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко оценивается в €20 млн.

Андрей Шевченко вызвал Ярмоленко и Зинченко для подготовки к матчам отбора Кубка мира-2022.

 

В 2017-м Андрей Ярмоленко перешел из "Динамо" в "Боруссию" Дортмунд за €25 млн. За год немцы продали украинца за €20 млн в Англию.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 14 матчей за "молотобойцев", в который сделал 1 голевой пас. Украинец восстановился от травмы, которую получил в начале февраля в кубковом матче против "МЮ".

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