Стало известно, сколько стоит Ярмоленко

Трансферная стоимость полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" 31-летнего Андрея Ярмоленка составляет €5 млн.

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Англии, сообщает сайт организации.

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Ценник на футболиста "Вест Хэма" Ярмоленко упал за год с €7,5 до €5 млн. Бывший лидер "Динамо" мало играет в АПЛ через постоянные травмы.

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко оценивается в €20 млн.

Андрей Шевченко вызвал Ярмоленко и Зинченко для подготовки к матчам отбора Кубка мира-2022.

В 2017-м Андрей Ярмоленко перешел из "Динамо" в "Боруссию" Дортмунд за €25 млн. За год немцы продали украинца за €20 млн в Англию. В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 14 матчей за "молотобойцев", в который сделал 1 голевой пас. Украинец восстановился от травмы, которую получил в начале февраля в кубковом матче против "МЮ".