Стало известно, сколько Скрипник зарабатывает в "Заре"

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Наставник "Зари" Виктор Скрипник зарабатывает € 15 тыс. в месяц.

Тренеру предлагают продлить контракт на улучшенных условиях, но он настроен покинуть клуб, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Насколько я знаю, у Скрипника зарплата 15 тысяч евро в течение этих трех лет. Какие условия ему предлагают сейчас - мне трудно сказать. Я знаю, что ему предлагали продолжить долгосрочное сотрудничество - на 3-5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций

Продолжит ли Скрипник контракт с "Зарей"? Я думаю, что не продолжит. Думаю, что он доработает этот год и будет искать другой путь. Планов подписать контракт нет, хотя до конца сезона может произойти что угодно. Президент "Зари" сделал предложение. Будут ли лучшие условия? У него и сейчас неплохие условия, возможно, дадут вдвое больше.

Деньги деньгами, но ты не можешь все за них купить - удовольствие от работы, возможность реализовать себя. Скрипник - достаточно амбициозный человек и планирует работать в лучших клубах Украины. Возможно, вернуться в Бундеслигу. Для серьезного уровня нужна не только зарплата тренера, но и соответствующие условия остальных", - резюмировал журналист в эфире "Цыганик LIVE".

Виктор Скрипник работал с бременским "Вердером", ФК "Рига". С 2019 года возглавляет "Зарю". Дважды с командой выиграл серебряные медали чемпионата Украины.

В последнем матче "Заря" в гостях победила ЦСКА в рамках Лиги конференций.