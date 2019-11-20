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среда, 20 ноября 2019 12:41

Стало известно, сколько получит Почеттино за увольнение

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Стало известно, сколько получит Почеттино за увольнение
В Англии Маурисио тренировал "Саутгемптон" и "Тоттенхем"

Стала известна возможная сумма компенсации, которую "Тоттенхэм Хотспур" будет должен выплатить своему бывшему главному тренеру Маурисио Почеттино и его штабу.

По условиям продленного в мае 2018 года контракта сумма отступных для аргентинского специалиста должна составить 14,16 миллионов евро. Вместе с Почеттино стан "шпор" покинули и его помощники – Хесус Перес, Мигель Д'Агостино и Антони Хименес. С учетом их соглашений общая сумма выплаты может достичь 23 миллионов евро. Об этом пишет "Сегодня".

Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довел команду до финала Лиги чемпионов, в котором "шпоры" проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:2.

В Лиге чемпионов "шпоры" хоть и занимают проходное второе место в своей группе, но болельщики команды все еще не могут прийти в себя после поражения "Тоттенхэма" от "Баварии" со счетом 2:7.

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Это поражение стало самым крупным для английских команд в домашних поединках еврокубков.

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ноября

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