Стало известно, сколько получили игроки "Динамо" за выход в Лигу чемпионов

Илья Забарный стал основным защитником "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Каждый игрок "Динамо" получил в €150 тыс. за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Из этой суммы уже были исчислены налоги, сообщает "ТаТоТаке".

Защитнику "Динамо" 18-летнему Ильи Забарному подняли зарплату с $2 тыс. в месяц до $7-8 тыс.

За выход в Лигу чемпионов "Динамо" получило бонус от УЕФА €32 млн. СМИ сообщали, что 3 млн из этой суммы пошли на премии игрокам.

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После 5 туров ЛЧ "Динамо" имеет в своем активе 1 очко. Подопечные Мирчи Луческу следующий свой матч проведет 9 декабря против "Ференцвароша". Начало игры - в 22:00.