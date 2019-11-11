Стало известно, сколько получил Ломаченко за последний бой

Василий Ломаченко провел первый бой в Великобритании. Фото: рейтер

Украинский боксер Василий Ломаченко получил 3 миллиона фунтов за бой против британца Лука Кэмпбелла, сообщает "Чемпион"

Поединок состоялся в Лондоне "O2 Arena" 31 августа, а на кону встречи стояли чемпионские титулы сразу по трем ведущим мировым боксерским версиям - WBC, WBA Super и WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Это был первый бой Ломаченко на профессиональном ринге в Великобритании и, соответственно, первый гонорар, который был уплачен нашему чемпиону в фунтах. 3 миллиона фунтов равен 3,8 миллиона долларов. Но после уплаты налогов и комиссии своей промоутерской компании Tоp Rank и менеджеру Эгис Климас осталось около 2 миллионов долларов, которые по инициативе Василия были разделены пополам между ним и его отцом и тренером Анатолием Ломаченко.

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Пока следующий соперник Ломаченко не известен. Ориентировочно украинский чемпион должен выйти в ринги весной 2020 года.