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Стало известно, сколько Ломаченко заработал за время боксерской карьеры

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Стало известно, сколько Ломаченко заработал за время боксерской карьеры
Василий Ломаченко (слева) делит все свои гонорары с отцом Анатолием (справа)

Василий Ломаченко - один из самых сильных боксеров современности. "Mixsport.pro" решил подсчитать, сколько Василий заработал миллионов в профессиональном боксе.

За свою почти шестилетнюю карьеру в качестве профессионального боксера по нашей версии Василий заработал 15 миллинов долларов. В профессиональный бокс украинец переходил в ранге двукратного олимпийского чемпиона. На него был огромный спрос среди ведущих боксерских промоутерских компаний. Гонку вооружений в итоге выиграла "Top Rank", глава которой Боб Арум был персональным фаном боксерского таланта Василия. Боб сознательно вложился в украинца, обеспечив ему хорошие финансовые условия и неплохие подъемные за подпись в контракте. Уже второй бой Ломаченко стал чемпионским, а в третьем украинец оформил себе звание чемпиона мира уже среди профессионалов.

К 2018 году Василий зарабатывал около миллиона долларов за чемпионский поединок. Но после подписания контракта "Top Rank" c платформой "ESPN +", которая стала новым транслятором боксерских шоу "Top Rank", Ломаченко стал зарабатывать по 2-3 миллиона за бой. На данный момент Василий заработал 15 миллинов долларов и занял почетное третье место среди самых высокооплачиваемых боксеров в истории Украины. По этому показателю Ломаченко уступает только Владимиру и Виталию Кличко.

После уплаты налогов и комиссий своей промоутерской компании, менеджеру и команде в Ломаченко остается только половина из этой суммы. После чего Василий еще делит ее в пропорции 50 на 50 со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко. Таким образом, "чистыми" Василий на данный момент заработал меньше 4 миллионов долларов. И столько же помог заработать своему отцу.

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31 августа Лондоне чемпион мира WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко проведет поединок за титул WBC против британца Люка Кэмпбелла. Впервые в карьере Украинский на кон будут выставлены сразу три чемпионских титула - WBC, WBA и WBO. Уроженец Белгород-Днестровского получит рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере - 4 миллиона долларов.

https://mixsport.pro
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