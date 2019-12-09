Стало известно, сколько Ломаченко заработал в 2019 году

Василий Ломаченко в 2019 году провел два боя. Фото: рейтер

Украинский боксер Василий Ломаченко в 2019 году заработал 6 миллионов долларов.

По этому показателю Ломаченко занимает первую позицию среди украинских боксеров, пишет "Чемпион"90 процентов доходов - составили гонорары за бои, остальные - рекламные контракты и проекты.

Речь идет о суммах, из которых еще нужно оплатить комиссию промоутеру, тренеру и налоги. После уплаты налогов и комиссии промоутерам в украинском остается 4 миллиона долларов, которые он делит пополам со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко.

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В 2019 году чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO провел два победных боя - против британца Энтони Кролла в Лос-Анджелесе в апреле и против еще одного британца Люка Кэмпбелла в августе в Лондоне.