Стало известно, сколько игроки "Динамо" получали во времена Лобановского

Артем Яшкин сейчас работает в Академии "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Яшкин рассказал о заработках в "Динамо" времен работы Валерий Лобановского.

По словам экс-полузащитника, в киевском клубе он не мог похвалится большими доходами. Большие деньги можно было получить только в ЛЧ.

"В Динамо у меня зарплата была маленькая в то время - $ 5 тысяч. Премиальные были тысячу долларов за победу, но только, если выиграем чемпионат. В то время, когда я играл, не было баснословных сумм. Но в Лиге чемпионов были хорошие премиальные. в групповом турнире получали $ 20 тысяч за победу", - сказал Яшкин в интервью ютуб-канала "Do Вest! ".

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Артем Яшкин играл за "Динамо" в 1998-2002 годах, трижды выигрывал чемпионат Украины и дважды Кубок страны.