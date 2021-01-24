Стало известно, сколько игроки "Динамо" получали во времена Лобановского

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Яшкин рассказал о заработках в "Динамо" времен работы Валерий Лобановского.
По словам экс-полузащитника, в киевском клубе он не мог похвалится большими доходами. Большие деньги можно было получить только в ЛЧ.
"В Динамо у меня зарплата была маленькая в то время - $ 5 тысяч. Премиальные были тысячу долларов за победу, но только, если выиграем чемпионат. В то время, когда я играл, не было баснословных сумм. Но в Лиге чемпионов были хорошие премиальные. в групповом турнире получали $ 20 тысяч за победу", - сказал Яшкин в интервью ютуб-канала "Do Вest! ".
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Артем Яшкин играл за "Динамо" в 1998-2002 годах, трижды выигрывал чемпионат Украины и дважды Кубок страны.
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