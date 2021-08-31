Стало известно, сколько "Динамо" заплатит за Витиньйо

Бразилец 22-летний Витиньйо станет игроком киевского "Динамо".

Киевляне заплатят "Атлетико Паранаэнсе" €5 млн за бразильца, сообщает "Динамо Киев Inside".

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"Презентация Витиньйо сегодня. "Атлетико Паранаэнсе" по итогам переговоров достанется €5 млн", - пишет канал.

Витиньйо действует на позиции атакующего полузащитника. Также может играть на позиции вингера.

Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало трех форвардов - Эрика Рамиреса, Владислава Кулача и Илью Шкурина. Также состав команды Луческу пополнил полузащитник Денис Антюх.

После пяти туров УПЛ "Динамо" лидирует в турнирной таблице. Киевляне набили 13 очков и на три пункта опережают "Шахтер".