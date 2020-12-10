Стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" заработали в Лиге чемпионов

"Динамо" и "Шахтер" вышли в еврокубковую весну. Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинские гранды "Динамо" и "Шахтер" смогли заработать в Лиге чемпионов почти по €20 млн.

Оба украинских клуба заняли 3-и места в своих группах и продолжили еврокубковые кампании до весны, но за осеннюю часть еврокубков уже серьезно обогатились, пишет "Футболхаб".

За участие в групповом этапе киевляне получили €15,25 млн. Бонусы за каждую победу и ничью составляют €2,7 млн и 900 тыс. соответственно. На счету "Динамо" 1 победа и 1 ничья, то есть еще дополнительно €3,6 млн. Также команда, которая становится третьей в квартете ЛЧ и квалифицируется в Лигу Европы, получает 0,5 млн. В целом "Динамо" заработало в еврокубковой кампании €19,35 млн.

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"Горняки" набрали больше очков, чем "Динамо", так и заработали больше. К стандартным €15,25 млн за участие в групповом этапе добавляем €5,4 млн за 2 победы над "Реалом" и еще €1,8 млн за 2 ничьи с "Интером". Также "Шахтер" получил бонус в размере €0.5 млн за выход в 1/16 финала Лиги Европы. В общем команда Луиша Каштру уже заработала €22,95 млн.

Жеребьевка Лиги Европы состоится 14 декабря.