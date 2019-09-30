Стало известно, сколько братья Кличко уплатили налогов в бюджет Украины

Виталий и Владимир Кличко уплатили в бюджет более 100 млн гривен. Фото: klichko.org

Миллионные гонорары лучших украинских профессиональных боксеров – реальная помощь экономике Украины. Даже зарабатывая за рубежом, звезды украинского бокса являются одними из крупнейших налогоплательщиков в стране.

За примерами далеко ходить не нужно. Достаточно взглянуть на необычный рейтинг, составленный в свое время изданием Forbes Украина. Специалисты подсчитали суммарный уплаченный налога на доходы физических лиц за 2012-2014 годы. В первой пятерке рейтинга оказались Владимир и Виталий Кличко.

Владимир за три года уплатил в бюджет Украины 76 миллионов гривен, а Виталий, который в 2012 провел два боя – 48,7 миллионов гривен. Кличко-младший уступил только Ринату Ахметову (379,8 млн. грн) и Борису Колесникову (164,1 млн. грн). Виталий пропустил вперед не только брата и указанных выше бизнесменов, но и бывшего тренера "Шахтера" Мирче Луческу (52 млн. грн).

Больше Владимира Кличка заплатили только Ахметов и Колесников



Напомним, 19 августа 2019 года Федерация бокса Украины (ФБУ) направила официальное письмо за подписью президента ФБУ В.С. Продивуса в Министерство молодежи и спорта Украины с просьбой ликвидировать "профессиональный бокс" как отдельный вид спорта и удалить его из Реестра признанных видов спорта в Украине.

Так может, функционерам, решившим "убить" профессиональный бокс в Украине, стоит задуматься и о финансовом ущербе, который они могут принести стране своими инициативами.

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