Стало известно, продаст ли "ПСЖ" Мбаппе и Неймара

Неймару придется отложить возвращение в "Барселону, минимум на год. Фото: Reuters

Французский ПСЖ не планирует расставаться со своими главными звездами - Килианом Мбаппе и Неймаром.

Оба звездных нападающих останутся в Париже на следующий сезон, сообщает Lequipe

В услугах Неймара заинтересована "Барселона", а Мбаппе хочет купить "Реал", однако из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, оба клуба в ближайшее время не смогут заплатить нужны деньги ПСЖ.

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В текущем сезоне ПСЖ завоевал золотые награды чемпионата Франции и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.