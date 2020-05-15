Стало известно, продаст ли "ПСЖ" Мбаппе и Неймара

Французский ПСЖ не планирует расставаться со своими главными звездами - Килианом Мбаппе и Неймаром.
Оба звездных нападающих останутся в Париже на следующий сезон, сообщает Lequipe
В услугах Неймара заинтересована "Барселона", а Мбаппе хочет купить "Реал", однако из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, оба клуба в ближайшее время не смогут заплатить нужны деньги ПСЖ.
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В текущем сезоне ПСЖ завоевал золотые награды чемпионата Франции и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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