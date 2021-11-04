Стало известно, при каком условии Хави возглавит "Барселону

Хави 18 лет выступал за "Барселону". Фото: Reuters

Испанский тренер 41-летний Хави возглавит "Барселону", если каталонский клуб договорится с "Аль-Саддом".

Хави не скрывает свое желание вернуться в статусе тренера на "Ноу-Камп".

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"Я уже несколько дней веду переговоры с "Барселоной". Но сейчас все зависит от переговоров между клубами, они должны достичь согласия. Мы все этого желаем и ждем с нетерпением.

Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, это произойдет. У меня есть контракт, поэтому клубам нужно договориться. Они уже знают мою позицию", – сказал Хави в комментарии Goal.com.

Хави работает с "Аль-Саддом" с 2019 года. До этого играл за клуб в качестве футболиста. В "Барселоне" выступал с 1998 по 2015 год. Выиграл восемь чемпионатов Испании и четыре Лиги чемпионов. Предыдущий наставник "Барселоны" Рональд Куман был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. Исполняющим обязанности работает Серхио Бархуан.