Стало известно, при каком условии "Днепр-1" продаст Довбика

Президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​требует существенной финансовой компенсации за форварда сборной Украины Артема Добвика.

Береза ​​хочет, чтобы нападающий остался в команде до конца текущего сезона.

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"Предложения были. Например, турецкий "Трабзонспор" интересовался Довбиком, но СК "Днепр-1" не устроила финансовая сторона вопроса.

Артём является важным игроком основного состава команды и стоит гораздо больше, чем предложили. Но мы открыты к выгодным предложениям. Приоритет - оставить Довбика в команде до конца сезона", - отметил функционер в интервью Telegram "Днепрянин".

Артём Довбик стал героем сборной Украины на Евро-2020/21. В матче 1/8 финала Довбик забил победный гол в ворота Швеции в добавленное к матчу время.

По сообщению СМИ, в услугах Довбика заинтересованы "Динамо", "Шахтер", бельгийские, турецкие и итальянские клубы.

В текущем сезоне Артем провел 12 матчей,в которых забил шесть мячей.