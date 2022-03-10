Стало известно, при каком условии Абрамович сможет продать "Челси"

Роман Абрамович владеет "Челси" почти 20 лет. Фото: REUTERS

Российский олигарх Роман Абрамович имеет проблемы с продажей своего актива клуба "Челси".

Санкции против Абрамовича и лицензия, оформленная на "Челси", в настоящее время останавливают любую перспективу продаж, сообщает BBC.

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Правительство Великобритании готово в будущем рассмотреть вопрос о лицензии, которая бы позволила продать клуб, но в том случае, если вырученные средства не перейдут Абрамовичу.

Это объясняется тем, что так будет лучше для самого клуба. Рыночная стоимость клуба оценивается более чем в €2 млрд.

Власти Великобритании наложили санкции на Абрамовича. Российский олигарх не может продать свой клуб, продавать билеты на матчи и получать деньги от спонсоров. В текущем сезоне "синие находятся на третьем месте в АПЛ и являются победителями Лиги чемпионов.