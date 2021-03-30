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вторник, 30 марта 2021 10:46

Стало известно, поменяет ли Усик бокс на смешении единоборства

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Стало известно, поменяет ли Усик бокс на смешении единоборства
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский боксер 34-летний Александр Усик пока не планирует переходить в смешении единоборства.

Менеджере украинца Эгис Климас рассказал о планах Усика на будущее.

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"По поводу Саши Усика мы ведем переговоры с WBO. Думаю, что они поступят честно и поставят нам бой с Энтони Джошуа (абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе-Gazeta.ua). Мы надеемся на это. Если Джошуа будет драться с Тайсоном Фьюри, тогда Джо Джойс.

Заявление Усика о UFC? Не мне же выходить в UFC. Саша есть Саша. Возможно, это и сбудется. Кто знает", - сказал Климас в комментарии Rsport.ria.ru.

Ранее Александр Усик заявил, что готов попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

Последний свой бой Александр Усик провел 30 октября 2020, когда по решению судей победил британца Дерека Чисору.

Следующий бой украинец должен провести в 1-й половине 2021 года. Ориентировочно соперником Усика должна стать другой британец Джо Джойс.

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30
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