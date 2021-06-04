Стало известно, почему Цыганков не играл за сборную

Виктор Цыганков много пропускает из-за травм. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров сборной Украины 23-летний Виктор Цыганков пропустил товарищеский матч национальной команды из-за повреждения.

У полузащитника повреждения паховой мышцы. Футболист проходит процедуру реабилитации и не может пока полноценно тренироваться, сообщил журналист Игорь Цыганик.

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Цыганков даже не прилетел на матч против Северной Ирландии в Днепр.

Пока неизвестно, насколько затянется реабилитация футболиста и сможет ли он сыграть против Кипра 7 июня.

Сборная Украины победила Северную Ирландию -1:0. Единственный гол в матче забил Александр Зубков. 7 июня национальная команда проведет следующий товарищеский матч против Кипра. 13 июня команда Шевченко стартует на Евро-2020/21. Соперниками сборной будут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.