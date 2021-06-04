Стало известно, почему Цыганков не играл за сборную

 
Ексклюзивы
1/5
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Просмотров: 153
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 396
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 675
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 441
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 243
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 396
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 405
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 585
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 810
Фото
Все фото
40
8
3
5
4
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Видео
Все видео
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
Как тренируют вратарей сборной Украины
Как тренируют вратарей сборной Украины
Репетиция перед Евро: почему Украина победила Северную Ирландию
Репетиция перед Евро: почему Украина победила Северную Ирландию
Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену
Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену
Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео
Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 396
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 837
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 477
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 11:11

Стало известно, почему Цыганков не играл за сборную

  Комментировать
Стало известно, почему Цыганков не играл за сборную
Виктор Цыганков много пропускает из-за травм. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров сборной Украины 23-летний Виктор Цыганков пропустил товарищеский матч национальной команды из-за повреждения.

У полузащитника повреждения паховой мышцы. Футболист проходит процедуру реабилитации и не может пока полноценно тренироваться, сообщил журналист Игорь Цыганик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский чуть не плакал: обзор матча Украина - Северная Ирландия

Цыганков даже не прилетел на матч против Северной Ирландии в Днепр.

Пока неизвестно, насколько затянется реабилитация футболиста и сможет ли он сыграть против Кипра 7 июня.

Сборная Украины победила Северную Ирландию -1:0. Единственный гол в матче забил Александр Зубков.

7 июня национальная команда проведет следующий товарищеский матч против Кипра.

13 июня команда Шевченко стартует на Евро-2020/21. Соперниками сборной будут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, почему Цыганков не играл за сборную». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 10487
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7695
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4518
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4437
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4023
Спорт
Джушуа ждет решения Усика
Джушуа ждет решения Усика Просмотров: 18
Почему затея с "Украинской хоккейной ассоциацией" на самом деле блеф
Почему затея с "Украинской хоккейной ассоциацией" на самом деле блеф Просмотров: 9
Беседин - лучший акробат сборной: обзор соцсетей после победы сборной Украины над Северной Ирландией
Беседин - лучший акробат сборной: обзор соцсетей после победы сборной Украины над Северной Ирландией
 Просмотров: 234
Малиновский чуть не плакал: обзор матча Украина - Северная Ирландия
Малиновский чуть не плакал: обзор матча Украина - Северная Ирландия
 Просмотров: 1026
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 1081
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть