Стало известно, почему Яремчук покинул "Динамо"

Роман Яремчук не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" 25-летний Роман Яремчук покинул "Динамо" из-за высокой конкуренции в киевской команде.

Несмотря на полученные шансы, Яремчук не смог закрепиться в "Динамо", рассказал экс-тренер киевлян Сергей Ребров.

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"Я рад за Романа. Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском "Динамо", то я могу назвать, сколько у нас было нападающих. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически ни одного конфликта. У нас были Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Лукаш Теодорчик, Артём Беседин и Артём Кравец. Плюс был молодой Яремчук из дубля. Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал. Мы давали ему шансы, он этим пользовался. Но всегда игрок сам выбирает свою судьбу: либо он готов бороться здесь, или хочет играть каждую игру в основном составе.

Я никогда не осуждаю игроков за это и всегда им говорю честно, что никто им не гарантирует места в основном составе. У меня не было вообще никаких конфликтов с Романом, и сейчас я рад его успехам", - сказал Ребров в эфире канала "Бомбардир".

Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014 по 2017 год. За это время команда дважды выиграла Кубок Украины и УПЛ. Яремчук сыграл за команду киевлян 11 матчей, голов не забивал. Летом 2017 года был продан в "Гент" за 2 млн. В текущем чемпионате Бельгии Яремчук провел 25 матчей, в которых забил 15 голов.